Yahya Kutluoğlu'nun eşi vefat etti Eski İstanbul İmam Hatip Lisesi müdürlerinden Yahya Kutluoğlu'nun eşi vefat etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden öğretmeni Mehmet Yahya Kutluoğlu'nun eşi vefat etti. Cenazesi 7 Ekim Pazartesi günü Fatih Camiinden kaldırılacak.

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