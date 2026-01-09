Yahut kelimesi ne demek? TDK sözlük anlamı nedir?

Cümle içinde anlamca ilgili kelimeleri veya iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılan kelimelere bağlaç denir. En sık kullanılan bağlaçlar arasında yer alan Yahut kelimesi ne demek sorusu, dil bilgisi meraklıları tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Dilimize Farsçadan geçen ve Osmanlıca metinlerde "yahud" şeklinde de rastlanan bu kelime, temel olarak "ya da" veya "veya" anlamlarına gelir. Genellikle iki veya daha fazla seçenek sunulduğu durumlarda tercih edilen bu kelime, günlük dilde "veyahut" şeklinde bitişik kullanımıyla da yaygındır.

Yahut Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre Yahut kelimesinin TDK sözlük anlamı iki farklı kullanım şeklinde açıklanmaktadır. Birinci anlamı doğrudan eş anlamlısı olan "Ya da"dır ve seçenek belirtme işlevi görür. Örneğin: "Kırmızı yahut turuncu elbiseyi almalısın."

İkinci ve daha az bilinen anlamı ise, bir önceki cümlede öne sürülen fikirden vazgeçildiğini veya farklı bir alternatifin önerildiğini belirtmek için kullanılır. Bu kullanım, özellikle edebi ve resmi metinlerde, kişinin kararını değiştirdiğini ima etmek amacıyla tercih edilir. Örneğin: "Bu işten hemen istifa etmelisin. Yahut, en azından biraz daha düşün."

Türkçe'deki Diğer Yaygın Bağlaçlar

Yahut bağlacı nasıl kullanılır sorusunun cevabı, kelimenin bağlama göre farklı tonlar katabilmesinde gizlidir. Bu kelime, alternatif sunma gücü yüksek, eski metinlerde ve resmi dilde sıkça karşılaşılan bir bağlaçtır. Yahut dışında, Türkçede en sık kullanılan ve cümle akışını sağlayan diğer önemli bağlaçlar şu şekilde sıralanabilir: Veya, Ve, İle, Ancak, Çünkü, Fakat ve Ama. Yahut, bu listede özellikle bir tercih ya da bir vazgeçiş durumunu vurgulamak istediğimizde öne çıkan bir bağlaçtır.