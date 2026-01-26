  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yahudilerin itirafı dünyanın gündeminde 'Türkiye İsrail'in güvenliğini bozdu'
Gündem

Yahudilerin itirafı dünyanın gündeminde 'Türkiye İsrail'in güvenliğini bozdu'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Yahudilerin itirafı dünyanın gündeminde 'Türkiye İsrail'in güvenliğini bozdu'

Türkiye'nin Gazze barış gücünde yer almasını istemeyen İsrail hükümeti, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bölgedeki gelişmelerin kendileri için giderek daha da karmaşık bir hal aldığı belirtildi.

İsrail hükümeti, Türkiye ve Katar’ın barış gücünde yer almasını istememesinin bir diğer nedeni de Suriye oldu.

İsrailli üst düzey yetkililer ABD’nin Katar ve Türkiye’yi Gazze Şeridi’ndeki barış gücüne dâhil etme çabasını sert bir şekilde eleştirdi.

İsrailli gazeteci Yaakov Bardugo, Türk askerinin Gazze’ye girme fikrinin Kudüs halkını endişelendirdiğini, İsrail’in güvenliğini sarstığını belirtti.

İsrailli gazeteci Bardugo, Türkiye’nin Gazze’deki varlığından rahatsız olduğu gibi Suriye’deki varlığından da rahatsız olduğunu ve gelecekteki planlarına karşı engel olduğunu belirterek, “Türkiye'nin Kürtlere karşı tutumu ve Suriye arenasındaki gelişmeler sadece belirli bir mesele değil, burada da neler olabileceğine dair açık bir gösterge” dedi.

Türkiye ve Katar’ın Gazze konusunda iş birliği içinde olduğunu, Suriye’deki terör gruplarına yönelik operasyonlara odaklandıklarını belirten İsrailli gazeteci, “Çünkü bu Gazze'yi de etkileyecek. Bugün Katar, Türkiye, Gazze ve Suriye arasındaki bu bağlantılar arasında bir ilişki görmeyen herkes büyük bir hata yapıyor. Bu, esasen Ortadoğu'nun yeni oyunudur” ifadelerini kullandı.

Bardugo, Türkiye ve Katar’ın Washington’daki büyükelçilerinin başarılı olduğunu ve Türkiye’nin sözünü dinlediklerini belirterek ilerleyen dönemlerde İsrail’in güvenlik ve siyasi çıkarlarının uluslararası güç dengeleri içinde çiğnenmemesini sağlamak için çok çalışmak zorunda kalacağını vurguladı.

Ayrıca Netanyahu'nun ne yapması gerektiğini bildiğini fakat oyunun bölgede giderek daha da karmaşık bir hal aldığını belirtti.

Temizlenmeli

Devlet içindeki terör yandaşları kesinlikle temizlenmeli..Bunlar aynı zamanda siyonistlere de hızmet ediyor..

HAKK GELINCE EMPERYALUST-SIYONIST-SERUATCI HACLI/YAHUDI VD TUM SAPIK BATILKAR ZAIL/YOK OLACAK....KESİN!

.........
