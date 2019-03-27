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Yahudilerin duası, Feto’nun bedduası... Hepsi boşa gidiyor!

Burak Duvarı’nı kendi kafalarına göre “ağlama duvarı”na çeviren Yahudilerin dua kağıtları, temizlik görevlileri tarafından çöpe atılıyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:03

Siyonistler, Filistin topraklarına çöreklenme peşinde... Filistin’e ait toprakların büyük bölümünü dünya kamuoyunun gözleri önünde işgal eden İsrail, bölgeyi kendi isteğine göre idare ediyor.

Ağlama duvarında Yahudi duaları

Hukuk tanımayan terör devleti, Kudüs’ü başkenti olarak görüyor. Kudüs’teki “Burak Duvarı’nı ağlama duvarı olarak kullanan Yahudiler, Allah’a ulaşsın diye duvara dualar sıkıştırıyor.

Hepsi çöpe gidiyor

Yahudilerin duvara sıkıştırdıkları dua kağıtları, temizlik görevleri tarafından çöpe atılıyor.

Yahudilerin dilek kağıtlarının belediye işçileri tarafından çöpe atılması, akıllara FETÖ lideri Fetullah Gülen’in kendisini bulan beddualarını getirdi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:03
  1. Kudüs
  2. ağlama duvarı
  3. Burak Duvarı
  4. Filistin
  5. israil

YORUM YAZ

  • metinmetin1 sa önce
    köle gibi zencileri calistiriyorlar cöpcü olarak, kendilerini üstün kiliyor bu kibirli lanet irklilar
  • meczupmeczup1 sa önce
    çok da boşa gittiğini söyleyemeyiz bence...onların aldıkları mesafe ve bizim kaybettiğimiz mesafe ortada..1 milyarın duası nerde ! ben de bunun peşine düştüm..aklı olan benim peşime düşmesin..

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