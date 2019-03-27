Yahudilerin duası, Feto’nun bedduası... Hepsi boşa gidiyor! Burak Duvarı’nı kendi kafalarına göre “ağlama duvarı”na çeviren Yahudilerin dua kağıtları, temizlik görevlileri tarafından çöpe atılıyor.

Siyonistler, Filistin topraklarına çöreklenme peşinde... Filistin’e ait toprakların büyük bölümünü dünya kamuoyunun gözleri önünde işgal eden İsrail, bölgeyi kendi isteğine göre idare ediyor. Ağlama duvarında Yahudi duaları Hukuk tanımayan terör devleti, Kudüs’ü başkenti olarak görüyor. Kudüs’teki “Burak Duvarı’nı ağlama duvarı olarak kullanan Yahudiler, Allah’a ulaşsın diye duvara dualar sıkıştırıyor. Hepsi çöpe gidiyor Yahudilerin duvara sıkıştırdıkları dua kağıtları, temizlik görevleri tarafından çöpe atılıyor. Yahudilerin dilek kağıtlarının belediye işçileri tarafından çöpe atılması, akıllara FETÖ lideri Fetullah Gülen’in kendisini bulan beddualarını getirdi.

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