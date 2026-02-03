  • İSTANBUL
TÜİK açıkladı! İşte 2026 Şubat ayının kira zam oranları..!
Ekonomi

TÜİK açıkladı! İşte 2026 Şubat ayının kira zam oranları..!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TÜİK açıkladı! İşte 2026 Şubat ayının kira zam oranları..!

Şubat 2026’da kira sözleşmesini yenileyecek kiracı ve ev sahipleri için esas alınacak kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00’da açıkladığı ocak ayı enflasyon verileriyle netleşti. Kira artışında üst sınır, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlendiğinden, yeni dönemde uygulanacak zam oranı da bu veriler doğrultusunda kesinleşmiş oldu.

Şubat ayı kira artış oranına ilişkin beklenti, kiracılar ve mülk sahipleri açısından en önemli başlıklar arasında yer alıyor. Yeni dönemde uygulanacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle netleşti. Buna göre şubat ayı kira artış oranı yüzde 33,98 oldu.

ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,17 arttı, aylık %2,67 arttı. Buna göre ocak ayı enflasyon oranı 4,84 oldu. Yıllık ise yüzde 30,65 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon oranına göre şubat ayı kira artış oranı %33,98 oldu.

ŞUBAT KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

15.000 TL
• Zam tutarı: 5.097 TL
• Yeni kira: 20.097 TL

20.000 TL
• Zam tutarı: 6.796 TL
• Yeni kira: 26.796 TL

25.000 TL
• Zam tutarı: 8.495 TL
• Yeni kira: 33.495 TL

30.000 TL
• Zam tutarı: 10.194 TL
• Yeni kira: 40.194 TL

GEÇEN AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Ocak ayında açıklanan verilere göre kira artış oranı yüzde 34,88 olarak uygulanmıştı.

KİRA ARTIŞ ORANI HANGİ KURALA GÖRE BELİRLENİYOR?

Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesine göre; konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde yenileme döneminde uygulanacak artış oranı, bir önceki kira yılında Tüketici Fiyat Endeksi'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen değişim oranını aşamıyor.

