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Dünya Yahudilerden İsrail polisine tepki: Nazi polisi gibisiniz
Dünya

Yahudilerden İsrail polisine tepki: Nazi polisi gibisiniz

İsrail polisi, Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde, koronavirüs önlemlerine uyulmadığını bahane ederek 13 Ultra-Ortodoks Yahudiyi gözaltına alınca bölge sakinleri İsrail polisini Nazilere benzetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 02:43:00 -
Yahudilerden İsrail polisine tepki: Nazi polisi gibisiniz

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, çok sayıda Ultra-Ortodoks Yahudi, Bney Brak kentindeki bir sinagogda bir araya geldi.

İsrail polisi, koronavirüs kuralları nedeniyle Sinagogu kapatmak istedi.

Yahudiler, İsrail polisini "Nazilere" benzeterek bölgeden çıkmasını istedi.

Bir çocuğa saldıran polise Yahudiler taş atarak karşılık verdi.

İsrail polisinin, 13 Ultra-Ortodoks Yahudiyi gözaltına aldığı ortaya çıktı.

İsrail'de koronavirüs vakalarındaki hızlı yükseliş nedeniyle yaklaşık 10 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kapsamlı kapatma kararlarının, 14 Ekim'e kadar uygulanacağı açıklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi ayrıca, 18 Eylül'den başlayarak 3 haftalığına karantina kararı aldı.

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