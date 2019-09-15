0553 313 94 23

"Yahudi yerleşimlerinin İsrail'in egemenliğine alınması Yüzyılın Anlaşması'nda gündeme gelecek"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: - "Yerleşim birimlerinin İsrail'in egemenliğine alınması ABD yönetiminin hazırladığı barış planında gündeme gelecek"

15 Eylül 2019 Pazar 15:44
"Yahudi yerleşimlerinin İsrail'in egemenliğine alınması Yüzyılın Anlaşması'nda gündeme gelecek"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail sorununa "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen planda işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakının" da gündeme geleceğini söyledi.

Netanyahu, sağ seçmenin sempatisini kazanmak için seçimlere iki gün kala kabine toplantısını işgal altındaki Filistin toprağında yaptı.

Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nde kabinesini toplayan Netanyahu, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" vaadine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, tüm yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'in güvenliği ve mirasını güvenceye alınması için önemli" olduğunu iddia etti.

Salı günü yapılacak seçimlere yönelik öne çıkan vaatlerinden biri olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme konusuna da değinen Netanyahu, "Yerleşim birimlerinin İsrail'in egemenliğine alınması ABD yönetiminin hazırladığı barış planında gündeme gelecek." dedi.

- Yasa dışı Yahudi yerleşimi kurulmasına onay

Öte yandan İsrail kabinesi, Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'nde yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurulması planını onayladı.

Kurulacak Yahudi yerleşim biriminin büyüklüğü ve kaç evden oluşacağı gibi bilgiler basınla henüz paylaşılmadı.

Netanyahu, geçen haftaki kamuoyu araştırmalarında partisinin geriye düşmesi üzerine 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını İsrail'deki seçimlerin ardından kamuoyuna açıklaması bekleniyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 15:44
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrika ülkesinde korkunç kaza! Onlarca kişi kayıp
    1. Afrika ülkesinde korkunç kaza! Onlarca..
    2. Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye..
    3. Mehmet Barlas'tan çarpıcı çıkış! "Ha..
    4. AB'den "Saudi Aramco" saldırısı..
    5. AK Parti'de istifalar devam ediyor
    6. Düğünde kavga: 3 yaralı
    7. Uşak Cemevi’nde aşure etkinliği
    8. Yunanistan'a kaçmak isteyen 30 kişi..
    9. Fenerbahçe Alanya’ya geldi
    10. Finlandiya modeli emeklilik nedir? EYT..
    11. Darülaceze sakinleri şenlikte eğlendi
    12. MHP’den şehit ailelerine ziyaret
    13. Denizli’de kızılçam ormanlarında yangın
    14. Çanakkale’ye yağmur uyarısı
    15. Sahte pasaportlu göçmenleri polisin..
    16. EMŞAV’dan HDP önünde oturma eylemi..
    17. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yüzlerce..
    18. Çankırı'daki depremler
    19. Basketbol: Gloria Kupası
    20. Poligonda atış yapan uzman çavuş..
    21. İstanbul Büyükşehir Belediyesi..
    22. Keçiborlu’ya Bilgiç morali
    23. Irak, saldırı iddialarını kabul etmedi!
    24. Gelin ve damat düğünü terk etti! Halay..
    25. Başkan Semih Esen, aşure ikram etti
    26. Eylemcilerin yeni hedefi hükümet..
    27. İki yol arasında kalan cami dikkati..
    28. Anne Özlü’ye son görev
    29. Kongo Nehri’nde tekne battı: 36 kayıp
    30. "Yahudi yerleşimlerinin İsrail'in..
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir