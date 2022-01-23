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Dünya Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilerin araçlarına ırkçı saldırı!
Dünya

Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilerin araçlarına ırkçı saldırı!

İş kendilerine geldiğinde Nazi Almanyası tarafından soykırımı uğradıklarını tüm dünyanın başına kakarak, kendilerini acındırmaya çalışan İsrailli Yahudiler, Filistinlilere yönelik en iğrenç ırkçı saldırıları yapmakta sakınca görmüyorlar.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 16:26:00 - 2022-01-23 16:33:40
Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilerin araçlarına ırkçı saldırı!

Adolf Hitler yönetimindeki Nazi Almanyası tarafından soykırımı uğradıklarını tüm dünyanın başına kakarak, kendilerini acındırmaya çalışan İsrailli Yahudiler, Filistinlilere yönelik en iğrenç ırkçı saldırıları yapmakta sakınca görmüyorlar. 

Filistinlilerin araçlarını tahrip edip ırkçı sloganlar yazdılar!

Kendilerine yapılan soykırımın üzerinden henüz bir asır bile geçmemişken, güçlü oldukları İsrail’de kendilerinden olmayanlara kan kusturan Yahudi yerleşimciler, buldukları her fırsatta Filistinlilere, evlerine arabalarına saldırarak tahrip ediyor, ırkçı sloganlar kullanıyor. Filistin Ajansı’nın verdiği bilgiye göre, son olarak Yahudi yerleşimciler bugün, Batı Şeria'nın Selfit kenti yakınlarında Filistinlilere ait araçların üzerine ırkçı sloganlar yazarak tekerleklerini patlattı. Saldırgan Yahudi yerleşimciler, saldırılarını tamamladıktan sonra ellerini kollarını sallayarak bölgeden ayrıldı. İsrail güvenlik güçleri ise olanları izlemekle yetindi

 

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