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Aktüel Yahudi yerleşimciler zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı: 5 yaralı
Aktüel

Yahudi yerleşimciler zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 12:20:57 -
Yahudi yerleşimciler zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı: 5 yaralı

KUDÜS (AA) - Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırısında 5 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci, Ramallah yakınlarındaki Burka beldesi kırsalında zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı.

Yahudi yerleşimcilerin taşlı saldırısı sonucu 5 Filistinli hafif şekilde yaralanırken, olayların ardından bölgeye gelen İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz kullandı.

Ramallah ve el-Bire kenti Valisi Leyla Ganem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytin hasadı döneminin her yıl Filistinli çiftçiler için İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerle mücadeleye dönüştüğünü belirtti.

İsrail güçlerinin Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını önlemek yerine onları koruduğunu dile getiren Ganem, "Burası bizim toprağımız ve onlara bırakmayacağız. Her tarlaya ulaşıp oralardaki zeytinleri toplayacağız." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.


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