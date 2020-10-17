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Aktüel Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını söktü
Aktüel

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını söktü

Yeniakit Publisher
2020-10-17 19:35:25 -
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını söktü

RAMALLAH (AA) - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını söktü.

Filistinli çiftçi Bilâl Reca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah yakınlarındaki Shvut Rachel Yahudi yerleşim biriminden bir grubun, Ramallah'a bağlı Karyut beldesinde bulunan arazisindeki 30 zeytin ağacını söktüğünü söyledi.

Reca, saldırıyı gerçekleştiren Yahudi yerleşimcilerin silahlı olduğunu ve yanlarında köpeklerin bulunduğunu aktardı.

- Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları

Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yaşayan birçok Filistinli geçimini zeytin ağaçlarından sağlıyor. Yahudi yerleşimciler, kırsal kesimlerde bulunan zeytin bahçelerine zaman zaman saldırılar düzenliyor. Saldırıların özellikle zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik taş atma, evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazma, araç ve mülklere zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırıları, İsrail makamlarınca da "ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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