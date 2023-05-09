Yahudi yerleşimciler beş ayda Filistinlilerin 5 bin zeytin ağacını kesti

İsrail hükümeti destekli Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Filistin topraklarında saldırılarını sürdürüyor.

Haaretz'in Birleşmiş Milletler verilerine dayandırdığı habere göre Yahudi yerleşimciler İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da beş ay içinde Filistinlilere ait 5 bin ağacı söktü.

BM verilerine göre, Yahudi yerleşimciler 20 Aralık 2022'tan bu yılın nisan ayı sonuna kadar 84 olayda Filistinli halka ait 4 bin ağacı yerinden söktü.

Yahudi yerleşimcilerin geçen hafta ise bin 150 ağacı söktüğü bildirildi.

İsrail'de aşırı sağcı hükümetin de desteğiyle Filistinlilere yönelik saldırılarda artışa geçen Yahudi yerleşimciler, özellikle hasat dönemlerinde Filistinlilere ait arazilere yönelik rutin saldırılar gerçekleştirmelerinin yanı sıra hırsızlık ve köylülere fiziksel saldırılarda da bulunuyor.

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"Filistinliler terörize ediliyor"

İnsan hakları grupları, İsrail yönetimini Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarını "kasıtlı olarak engellememekle" suçluyor.

BM uzmanları geçen yıl, "silahlı ve maskeli Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin evlerine, okula giden Filistinli çocuklara saldırdığını, yapıları yok ettiklerini, zeytinlikleri yaktıklarını ve herhangi bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalmadan Filistinlileri terörize ettiğini" savunmuştu.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 250'den fazla yerleşim ve karakolda aralarında İsrailli bakanların da olduğu yaklaşık olarak 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Kaynak: Mepa News