Yahudi yazar Naomi Klein İsrail için son noktayı koydu Bizi sahte bir putla kirlettiler, o putun adı..?
Yahudi yazar Naomi Klein, Filistin’e destek mitinginde İsrail halkının çoğunun sahte putlara taptığını dile getirerek o sahte putun adının ‘Siyonizm’ olduğunu söyledi.
Filistin’e destek mitinginde kürsüye çıkarak konuşma yapan Yahudi yazar özetle şunları söyledi.
“Bu akşam sizlere söylemek istediğim şey, halkımızın çoğunun sahte putlara taptığıdır.
O put tarafından tutsak edildiler, sarhoş oldular, onunla kirletildiler. Ve o sahte putun adı Siyonizm’dir”