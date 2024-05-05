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Gündem Yahudi yazar Naomi Klein İsrail için son noktayı koydu Bizi sahte bir putla kirlettiler, o putun adı..?
Gündem

Yahudi yazar Naomi Klein İsrail için son noktayı koydu Bizi sahte bir putla kirlettiler, o putun adı..?

Yeniakit Publisher
2024-05-05 07:42:00 - 2024-05-05 07:44:18

Yahudi yazar Naomi Klein, Filistin’e destek mitinginde İsrail halkının çoğunun sahte putlara taptığını dile getirerek o sahte putun adının ‘Siyonizm’ olduğunu söyledi.

Filistin’e destek mitinginde kürsüye çıkarak konuşma yapan Yahudi yazar özetle şunları söyledi.

“Bu akşam sizlere söylemek istediğim şey, halkımızın çoğunun sahte putlara taptığıdır.

O put tarafından tutsak edildiler, sarhoş oldular, onunla kirletildiler. Ve o sahte putun adı Siyonizm’dir”

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