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Gündem Yahudi uzman canlı yayında "Bir ayet var, Allah sabredenlerle beraberdir" dedi! Stüdyo buz kesti, İsrail sallandı
Gündem

Yahudi uzman canlı yayında "Bir ayet var, Allah sabredenlerle beraberdir" dedi! Stüdyo buz kesti, İsrail sallandı

Yeniakit Publisher
2023-12-16 23:55:00 -

Geçmişte Hamas için skandal önerilerde bulunan İsrailli uzman Mordechai Kedar çark ederek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde İsrail-Hamas savaşıyla ilgili bir yayına katılan Mordechai Kedar, Hamas'ın davasında azla vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Hamas'ın başarılı olabileceğine dair dikkat çeken detaylar paylaşan Kedar'ın sözleri stüdyodaki moderatörler tarafından pek hoş karşılanmazken o anlar İsrail basınında gündeme oturdu.

Mordechai Kedar yaptığı açıklamada, "Hala binlerce Hamas tünellerde. Onlar kadim olmaya odaklanıyorlar. ABD ve Avrupa sei hep destekleyecek mi? Bunu düşünmelisin. Kur'an'da bir ayet var. "Allah sabredenlerle beraberdir" şeklinde. İbranice'de sabır kelimesinin karşılığı yok. 2-3 ay güneş görmeden tünellerde kalanlar o sabredenlerdir. Sonra çıkıp Yahudileri öldürüyorlar. Neden? Çünkü sadredecek güce sahipler. Siz İsrail'in imkanları ile yaşıyorsunuz. Onlar Allah için yaşıyorlar. Onlar cihat ediyorlar. Biz kutsaş savaşta değiliz. İslam'da Allah oyun kurucudur. Bizde ise Allah yedek oyuncudur" dedi.

Geçmişteki skandal sözleri

İsrailli akademisyen Dr. Mordechai Kedar, İsrailli üç gencin cesetlerinin bulunduğu 2014 yılının 1 Temmuz’unda bir radyo programında “Teröristleri caydıracak tek şey, mesela gençleri kaçırıp öldürenleri, onların annelerine veya kız kardeşlerine tecavüz etmek” demişti.

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