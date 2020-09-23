Yahudi uşaklığında son nokta! Hayber için tazminat vermek lazımmış...

YENİAKİT.COM.TR - Mısır, Ürdün, BAE ve Bahreyn gibi ülkelerin işgalci israil ile normalleşme anlaşması yaptığı şu günlerde, "yahudi uşaklığında son nokta" dedirten bi açıklama geldi.

BAE'li aktivist Mazrui, işgalci israil'in ana akım gazetelerinden biri olan Maariv gazetesine verdiği röportajda, Suudi Arabistan’ın Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) döneminde "Hayber’den kovulan yahudiler" için israil’e tazminat ödesini ve bazı yahudilere de vatandaşlık vermesini istedi. Hadsiz açıklamalarda bulunan Mazrui, BAE Emiri Zayed’e aşırı yakınlığıyla biniliyor.

Bknz: Hayber Hadisesi Nedir? (İhanet Merkezi Hayber)