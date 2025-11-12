Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Filistinlilere ait evleri, tarım arazilerini, zeytinlikleri ve içerisindeki hayvanlarla birlikte çiftlikleri yağmalamaya devam eden İşgalci Yahudi teröristler, bu kez Batı Yaka’daki Tulkerim kentinin Beyt Lid köyünde Filistinlilere ait bir süt fabrikasına saldırdı. Siyonist teröristler fabrikaya ait çok sayıda kamyonu ateşe verdi, kendilerine engel olmak isteyen 2 kişiyi ise ağır yaraladı.