Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Filistinlilere ait evleri, tarım arazilerini, zeytinlikleri ve içerisindeki hayvanlarla birlikte çiftlikleri yağmalamaya devam eden İşgalci Yahudi teröristler, bu kez Batı Yaka’daki Tulkerim kentinin Beyt Lid köyünde Filistinlilere ait bir süt fabrikasına saldırdı. Siyonist teröristler fabrikaya ait çok sayıda kamyonu ateşe verdi, kendilerine engel olmak isteyen 2 kişiyi ise ağır yaraladı.

Filistin basını, İsrailli yerleşimcilerin Batı Yaka’nın Tulkerim kentinin Beyt Lid köyündeki bir süt fabrikasına saldırdığını duyurdu. Fabrikaya ait çok sayıda kamyonun ateşe verildiği saldırının kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Çıkan yangında kamyonların kullanılamaz hale geldiği ve saldırıya müdahale etmeye çalışan 2 kişinin ağır yaralandığı da kaydedildi.

