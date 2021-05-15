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Dünya Yahudi tarihçi: İsrail ‘kurban’ değil, ‘olayın faili’
Dünya

Yahudi tarihçi: İsrail ‘kurban’ değil, ‘olayın faili’

Montreal Üniversitesi Tarih Profesörü Yakov Rabkin, İsrail’in Filistinlilere yönelik zulmünün sistematik bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, “Son dönemdeki artan gerilim, İsrail-Filistin tarihinde yer alan birçok üzüntü verici olayların bir tekrarıdır çünkü işgal edilmiş topraklarda ya da 1947-49’da işgal edilen topraklarda yerlerinden edilmiş Filistinlilere yönelik baskı onlarca yıldır devam ediyor” şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 10:51:00 -
Yahudi tarihçi: İsrail ‘kurban’ değil, ‘olayın faili’

Yaklaşık 20 yıl önce dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron’un provokatif şekilde Mescid-i Aksa’ya gitmesiyle başlayan olayların 2. İntifada’ya yol açtığını ifade eden Rabkin, İsrail’in bu tür durumlarda ateşi körükleyen taraf olduğunu dile getirdi. İsrail’in Filistinlileri hedef alan saldırılarının uluslararası arenada göz ardı edildiğini ve sadece İsrail’in kendini savunma hakkına vurgu yapıldığı belirten Yahudi tarihçi Yakov Rabkin, İsrail’e hitaben, “Kurban olduğunuzu düşünmeyi bırakın, bu süreçte siz kurban değil, olayın failisiniz” dedi. Bölgede akan kanın durması gerektiğini kaydeden ve bu noktada “güçlü taraf” olan İsrail’in daha fazla sorumluluğunun olduğunun altını çizen Rabkin, İsrail’in kendi toplumuna yönelik söylemini tehlikeli bulduğunu ve bunun sokaklardaki şiddeti artırıp Filistinlilerin linç edilmesine kadar vardığını ifade etti.

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