Yahudi tarihçi: İsrail ‘kurban’ değil, ‘olayın faili’

Yaklaşık 20 yıl önce dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron’un provokatif şekilde Mescid-i Aksa’ya gitmesiyle başlayan olayların 2. İntifada’ya yol açtığını ifade eden Rabkin, İsrail’in bu tür durumlarda ateşi körükleyen taraf olduğunu dile getirdi. İsrail’in Filistinlileri hedef alan saldırılarının uluslararası arenada göz ardı edildiğini ve sadece İsrail’in kendini savunma hakkına vurgu yapıldığı belirten Yahudi tarihçi Yakov Rabkin, İsrail’e hitaben, “Kurban olduğunuzu düşünmeyi bırakın, bu süreçte siz kurban değil, olayın failisiniz” dedi. Bölgede akan kanın durması gerektiğini kaydeden ve bu noktada “güçlü taraf” olan İsrail’in daha fazla sorumluluğunun olduğunun altını çizen Rabkin, İsrail’in kendi toplumuna yönelik söylemini tehlikeli bulduğunu ve bunun sokaklardaki şiddeti artırıp Filistinlilerin linç edilmesine kadar vardığını ifade etti.