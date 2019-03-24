0553 313 94 23

Yahudi sermayeli Coca Cola kutusundan ölü fare çıktı

Fransa'da yaşayan bir adam öğle yemeği sırasında içtiği Yahudi sermayeli Coca Cola'nın kutusundan ölü fare çıktığını ve bu nedenle 21 gün müşahede altında tutulduğunu söyledi.

24 Mart 2019 Pazar 13:55
Yahudi sermayeli Coca Cola kutusundan ölü fare çıktı

Fransa'da yaşayan bir adam öğle yemeği sırasında içtiği Yahudi sermayeli Coca Cola'nın kutusundan ölü fare çıktığını ve bu nedenle 21 gün müşahede altında tutulduğunu söyledi.

Olay 7 Mart’ta Fransa’nın kuzeyindeki Varenne-sur-Seine bölgesinde yaşandı. İsminin Damien olduğunu söyleyen 34 yaşındaki adam, işten çıkıp eve gittiği sırada pizzanın yanında kola bazlı içeceği tüketti. Yemeğini bitirdikten sonra kolasından son bir yudum alan ve kutuyu atmaya hazırlanan adam kutunun içindekini görünce şaşkına döndü.

6'lı kola göndermek istediler

Kutunun içine dikkatlice bakan adam ufak bir pati görünce daha da yakından baktı ve bir fare ölüsünün kutunun içinde olduğunu söyledi. Fransa gazetelerinden Le Parisien’e konuşan adam, “Hemen şirketi aradım ve benim derdimi dinlediler. Bir saat boyunca konuştuktan sonra bana 6’lı kola göndermek istediler. Daha sonra da farenin kutunun içine üretim sırasında girme ihtimali olmadığını söylediler” ifadesini kullandı.

21 gün müşahede altında kaldı

Şirketin kutuyu incelemek için istediğini de dile getiren Damien, “Bu kutuyu vermek istemiyorum çünkü bu yaşadıklarımın tek kanıtı. Kola kutusunu buzdolabında saklıyorum” dedi. Yaşadıklarından sonra sağlık durumundan endişe ettiğini söyleyen adam hastanede 21 gün yattı.

Doktorlar, farenin sıvılarından kaynaklanan rahatsızlıkları ve enfeksiyonları engellemek için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:51
  1. ABD
  2. Yahudi
  3. Kola
  4. Fransa
  5. Coca Cola
  6. kutu kola

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ziraat Odası Başkanı Şahan, Bakan Pakdemirli’nin gelişini değerlendirdi
    1. Ziraat Odası Başkanı Şahan, Bakan..
    2. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Antalya'da
    3. "Türk iş insanları beraberliklerini..
    4. Gelendost’ta göl kenarındaki prefabrik..
    5. Denizlililer güneşli hafta sonunun..
    6. İskenderpaşa Cemaati'nden Cumhur..
    7. Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara..
    8. "Sınır tanımaz ifadelerin son..
    9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    10. "İnşallah 1 Nisan'dan sonra bu zaferle..
    11. Gercüş’te üzümün son durumu konuşuldu
    12. Yine düğün yine maganda! 8 yaşındaki..
    13. Çanakkale Şehitlerini Anma Kupası
    14. Galatasaray'da yarın tarihi gün
    15. Traktör altında kalan 2 çiftçi..
    16. Erdoğan mitinge katılanların sayısını..
    17. Gördes’te çiftçiler zararlı böcekler..
    18. Futbolun sultanları karda mücadele etti
    19. İmamoğlu’ndan seçime ilişkin iddialı..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığım resmi..
    21. Musul’daki feribot kazası sonrası..
    22. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Antalya'da
    23. Başkan Mustafa Cengiz basın açıklaması..
    24. Şenkaya Belediye Başkanı Görbil..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığım resmi..
    26. 54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası..
    27. 103 kişi ölmüştü! Vali ve iki..
    28. Başkan Ataç, Türk - İş’e bağlı..
    29. Başkan Ataç engelli bireyler ile..
    30. Mustafa Cengiz, yarın basın toplantısı..
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında