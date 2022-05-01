Yahudi olunca tükürdüğünü yalayan Nevşin Mengü, İslam'a olan kinini bir kez daha gösterdi!

Kadir Gecesi'nde İslami değerleri hedef alan bir grup Pegasus çalışanının sosyal medyada rakı sofrasında attığı fotoğraflara tepki yağmıştı. CHP yandaşı gazeteci Nevşim Mengü de Şirin Payzın gibi kutsal değerlerimize saldırıyı savunan isimler arasında olmayı seçti.

CHP'ye yakın olmasıyla bilinen Şirin Payzın'dan sonra CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü de Pegasus'un çalışanlarını kurula sevk etmesine yönelik kararı eleştirdi.

Mengü "Türkiye 2000'lerin başından bu yana ağır bir “iptal kültürü”nün içinde yaşıyor. Siyasal İslamcıların çizdiği “özgürlük” çerçevesine uymayan herkes “iptal” ediliyor. Pegasus çalışanının özel hesabında yaptığı paylaşım sonrası kovulması bunun uzantısı. Yeter artık." dedi.

İkiyüzlü tavır

Nevşin Mengü'nün Pegasus çalışanlarının dalga geçercesine ellerinde içki şişeleriyle 'Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin.' paylaşımını özgürlük olarak tanımlamasına karşın Havra ile Trump'ı bağdaştırdığı için Yahudiler'den özür dilemesi, sosyal medya kullanıcılarının 'ikiyüzlü' eleştirileri yapmasına neden oldu.

Yahudilerden tepki gelince tükürdüğünü yaladı

Nevşin Mengü, 2020 yılının Haziran ayında dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmek için Matta'tan örnek vererek bir paylaşım yapmıştı.

Karel Valansi isimli Yahudi bir yazar ise Trump ile Havra'nın bağdaştırılmasına tepki göstermişti.

Bunun üzerine Nevşin Mengü, tüm Yahudilerden özür dilediğini, "Karel hanım sizin nezdinizde tüm Musevi arkadaşlardan özür diliyorum, Matta 6:5'teki bu anti-semit tonu farketmeden paylaştım. Sizleri incitmek gibi bir niyetim yoktu" ifadeleriyle açıklamıştı.