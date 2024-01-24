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Sosyal Medya Yahudi milyarder Rockefeller'in karanlık 7 sırrı!
Sosyal Medya

Yahudi milyarder Rockefeller'in karanlık 7 sırrı!

Yeniakit Publisher
2024-01-24 21:46:00 -

"Kablosuz Dergi" adlı Youtube kanalında Yahudi milyarder John D. Rockefeller'in hayatına dair bilinmeyen dikkat çekici özellikler yayınlandı.

Videoda, Rockefeller'in çocukluğunda yaşadığı hayatında iz bırakan hatıraları anlatıldı.

"Bir insan nasıl sıfırdan gelip de dünyanın ilk milyarderi olabildi?" sorusuna cevap verilen video, şu ifadeler yayınlandı:

Rockefeller hanedanlığının kurucusu olan John Davison Rockefeller'ın hayatında birçok ilgi çekici nokta var. Belgesel tarzındaki bu videoda Amerika Birleşik Devletleri'nin endüstri devrimi sırasında yükselerek dünyanın ilk milyarderi olan John D. Rockefeller'ın sıradışı hayatına tanıklık edeceksiniz. Rockefeller hanedanlığının kuruluşu sırasındaki karanlık gerçekleri öğreneceksiniz.

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