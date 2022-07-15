Yahudi mezarlığına yapılan saldırıya soruşturma

YENİ AKİT / ANKARA

Yahudi vatandaşlara ait mezar taşlarına yönelik saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul’da Yahudi vatandaşlara ait Hasköy Mezarlığı’nda bazı mezar taşlarının tahrip edilmesi ile ilgili açıklamada bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirten Bakan Bozdağ şu ifadeleri kullandı; “İstanbul'da Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı’ndaki bazı mezar taşlarının tahribini ve bu tahribi yapan saldırganları kınıyorum. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun, dileklerimi iletiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adlî soruşturma başlatmıştır.”