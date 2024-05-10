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Gündem Yahudi karakterini 1 dakikada öyle bir anlattı ki? İsrailliler neden acımasız ve vicdansız izleyin
Gündem

Yahudi karakterini 1 dakikada öyle bir anlattı ki? İsrailliler neden acımasız ve vicdansız izleyin

Yeniakit Publisher
2024-05-10 11:00:00 -

Gazeteci Erem Şentürk kendi YouTube kanalında Bir Yahudi’nin karakterini 1 dakika içerisinde anlattı. İsrailliler neden acımasız ve vicdansız izleyin.

Kendi Youtube kanalında konuşan gazeteci Erem Şentürk Yahudileri işte böyle özetledi. “Saldıran İsrail askeri mi? Saldıran ordu mu? Bu unları döken kim? Bunlar kim biliyor musunuz? Bunlar o sivil yerleşimci diye anlatılanlar. Aralarında iyileri de var diye söylenenler. Bunlar biz dünyada çok eziyet gördük diye ağlayıp gelip bir Filistinlinin evini işgal edenler. Ne kadar kötü olduklarını görüyor musunuz? Unu dağıtıyor, unu bozuyor, yola atıyor. Bu ortalama Yahudi karakteri. Bunu bütün dünyaya yapıyor Yahudi. İyi bir şey gördüğünde Yahudi bozar. Ona zehir katar, altını oyar, yakar, çalar…” dedi.

 Konuşmanın tamamı için Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin.

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Yorumlar

Fil Dişi

Yahudinin gelinde şu var; Kendinden olmayan her kese düşmanlar. Bunu gören Hitler zamanında tedbirini aldı.

HESAP

BU KARDEŞİMİZİN ANLATMASINA GEREK YOK EVET İŞTE MÜSLÜMANLARIN BAŞINA GELEN BÜTÜN BELALARIN SEBİ ALLAH CC BUNLARI YÜCE KİTABI KURANNINDA ANLATTI FAKAT MSÜLÜMANLAR KURANI DEĞİL HZ MUHAMMED İ DEĞİL ŞEYTANI VE ONUN KULLARINI MÜŞRİKLERİ MÜNAFIKLARI PUTPERESTLEİ BATIYI DOĞRU KABUL ETTİKLERİ İÇİN ALLAH DA BİZLERİ CEZALANDIRIYOR
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