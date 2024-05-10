Yahudi karakterini 1 dakikada öyle bir anlattı ki? İsrailliler neden acımasız ve vicdansız izleyin

Kendi Youtube kanalında konuşan gazeteci Erem Şentürk Yahudileri işte böyle özetledi. “Saldıran İsrail askeri mi? Saldıran ordu mu? Bu unları döken kim? Bunlar kim biliyor musunuz? Bunlar o sivil yerleşimci diye anlatılanlar. Aralarında iyileri de var diye söylenenler. Bunlar biz dünyada çok eziyet gördük diye ağlayıp gelip bir Filistinlinin evini işgal edenler. Ne kadar kötü olduklarını görüyor musunuz? Unu dağıtıyor, unu bozuyor, yola atıyor. Bu ortalama Yahudi karakteri. Bunu bütün dünyaya yapıyor Yahudi. İyi bir şey gördüğünde Yahudi bozar. Ona zehir katar, altını oyar, yakar, çalar…” dedi.

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