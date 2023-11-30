Yahudi ile anlaşma bu kadar olur! 210 kişi bıraktılar 325 kişiyi kaçırdılar!

Dünya İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen insani ateşkes ve esir takasını konuşurken işgal ordusunun Batı Yaka ve Doğu Kudüs'teki baskınları devam ediyor. Son olarak İsrail askerleri gece baskınlarında 35 Filistinliyi daha gözaltına aldı. 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 3 bin 325’e yükseldi.

İsrail'in esir takası aldatması hakkında açıklama yapan Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin Batı Yaka ve Doğu Kudüs’te gece ve sabah saatlerinde baskınlar düzenlendiği belirtildi. İsrail güçlerinin, bu baskınlarda 35 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

3 BİN 325 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin 7 Ekim’den bu yana Batı Yaka ve Doğu Kudüs’te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 325’e çıktığı kaydedildi.

ATEŞKES SÜRECİNDE DE DURMADILAR

Öte yandan dünya bölgedeki insani ara ve esir takasını konuşurken, işgal ordusu ateşkes sürecinde de Filistinlilere yönelik baskınlarına devam ediyor. Son 6 günde toplam 325 Filistinliyi gözaltına alan siyonistler, bir manada esir takası anlaşmasının kendileri açısından bir aldatma olduğunu gözler önüne serdi.

210 KİŞİ SERBEST 325 KİŞİ ESİR

Katil İsrail ve Hamas arasında gerçekleşen anlaşma gereği 70 İsrailli esir evine dönerken, İsrail buna karşılık olarak 30’u dün gece olmak üzere toplam 210 Filistinli esiri serbest bıraktı. Fakat Siyonistler bu anlaşmayı dünyanın gazını almak için kullanırken arka planda bıraktığından çok daha fazla Filistinliyi hapishanelere doldurdu. Ateşkesin başladığı ilk günden itibaren 325 Filistinli İsrail ordusu tarafından hapishaneye gönderildi.

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