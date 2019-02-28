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Yahudi gazeteciden itiraf: İsrail 300 bin belgeyi gizliyor!

Yahudi gazeteci Asaf Shalev, terör devleti İsrail'in 300 bin suç belgesini "sır gibi" sakladığını itiraf etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:40
Yahudi gazeteciden itiraf: İsrail 300 bin belgeyi gizliyor!

Yahudi kökenli İsrailli gazeteci Asaf Shalev'in, +972 dergisinde yayınlanan bir yazısında, Siyonist yönetimin gizli ve kirli yüzü deşifre edildi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan gazeteci Asaf Shalev, İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü katliamlarla ilgili 300 bin suç belgesini sakladığını öne sürdü.

"Belgeler sır olarak saklanıyor"

Shalev, dergiye verdiği demeçte, İsrail Devlet arşivlerinde saklanan çok sayıda Filistinlere ait belgelerin bulunduğunu, bu belgelerin çoğunu da eskiye dayandığını da dikkati çekerek; Devlet Arşivlerinde katliam belgelerinden ayrı, İsrail'in oluşumunu gösteren gizli belgelerinin de bulunduğunu söyledi.

300 bini sınıflandırılmış katliam dosyaların isimleri, tarihleri ve orjinalini sır olarak saklandığını belirten gazeteci Shalev; dosyaların ancak beşte birinin açıklandığını, hâlâ hükümet tarafından ifşa edilmeyen çok sayıda belgenin bulunduğunu söyledi.

İki önemli katliam raporu da belgeler arasında

Shalev; +972 Magazine verdiği demeçte, haber kaynağının İsrail Devlet Arşivcisi Yaacov Lozowick olduğunu belirterek,“ Parker Raporu ” başlıklı Filistinlilere yönelik katliam belgelerin en eskilerinin 1821 yılına dayandığını söyledi. Ayrıca, 19. yüzyıla kadar uzanan 125 gizli belgenin ve 1948 Nakba'dan önce yaklaşık 2.000 belgenin de bulunduğunu belirtti.

Devlet Arşivlerinde saklanan katliam belgeler arasında, İsrail güçleri tarafından işgal altındındaki Filistin topraklarında yürütülen ve en kanlı iki katliam olan Deir Yassin ve Kfar Qasim'deki dosyaları da yer alıyor.

Kaynak: Timetürk

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:40
  1. Asaf Shalev
  2. israil
  3. filistin

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