Yahudi dostu CHP'liler, Şehit Haniye'nin pankartına köpekler gibi saldırdı!

Yahudilere olan bağlılığını ve İslam'a olan nefretini şehit İsmail Haniye üzerinden gösteren CHP, Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasının yapıldığı alanda asılı bulunan şehit İsmail Haniye'nin pankartına köpekler gibi saldırdı. Pankart indirildikten sonra Türk bayrağı ve Atatürk pankartı asıldı.

Yahudi dostu CHP heyeti, Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasının yapıldığı alanda asılı bulunan şehit İsmail Haniye'nin pankartına köpekler gibi saldırdı. Pankart indirildikten sonra Türk bayrağı ve Atatürk pankartı asıldı.

Atatürk’ü ve Türk bayrağını emperyalistlerin değerlerini korumak ve Yahudi zihniyetini yaşatmak üzere kullanan ve bunu da İslam düşmanlığı yaparak gösteren Batıcı CHP’nin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, “Bu alanda Atatürk ve Türk Bayrağı posterinin olması gerekirken Haniye'nin posteri vardı, onun sözleri vardı. CHP olarak bu ülkenin kurucu değerlerini kimsenin çiğnemesine asla izin vermeyecektir. O posterleri indirip Türk Bayrağı ve Atatürk posterimizi asıyoruz. Bu posterleri de indirmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Çünkü Atatürk ve Türk Bayrağımız tüm milletin gönlünde yer alacaktır.” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise bu toprakları İngilizlere çiğnetmemek için canını feda eden Şehit Kamil’i, kendi Batıcı laik ideolojileri için şehit olmuş gibi göstererek, “Şehitkamil, Gazi Mustafa Kemal'in izinden gittiği için Şehitkamil oldu. Bugün 30 Ağustos. Bu devletin lideri Mustafa Kemal Atatürk. Buraya başkasının resmini asamazsınız.” dedi.

Yahudilere olan bağlılığını ve İslam'a olan nefretini şehit İsmail Haniye'ye düşmanlık ederek gösteren Kemalistlerin de elbette hesabı Müslüman Anadolu tarafından sorulacak.