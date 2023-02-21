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Dünya Yahudi askerlerin vurduğu Filistinli genç şehid oldu
Dünya

Yahudi askerlerin vurduğu Filistinli genç şehid oldu

İşgal rejimi, Nablus'ta 8 Şubat'ta düzenlediği saldırıda mermilerin hedefi olan Filistinli bir genç, tedabi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 11:02:00 -
Yahudi askerlerin vurduğu Filistinli genç şehid oldu

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre 16 yaşındaki Muntasır Muhammed Ziyb Eş-Şevva 8 Şubat Çarşamba günü işgal güçlerinin, Yusuf'un Makamı adı verilen tarihi bölgeye düzenledikleri baskın esnasında gerçekleştirdikleri saldırıda başından yaralanmıştı.

Şehit Eş-Şevva'nın cenazesinin bugün kaldırılacağı açıklandı ve Balata Mülteci Kampı camilerinden yapılan duyurularla ahaliden şehidin cenazesine katılmasının istendiği belirtildi.

İslami Direniş Hareketi (Hamas) şehit Eş-Şevva için bir taziye mesajı yayınlayarak ailesine, akrabalarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi. İşgale karşı bir ateş dağı niteliği taşıyan Nablus'ta gençlerin işgale karşı kararlılıkla mücadele etmelerini büyük bir takdirle karşıladığını ifade eden Hamas, tüm Filistin şehirlerinde direniş hatlarının korunması çağrısında bulundu.

Siyonist işgalcilerin saldırıları sonucunda yıl başından 12'si çocuk biri yaşlı kadın olmak üzere 51 Filistinli şehit edildi. (İLKHA)
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