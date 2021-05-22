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Dünya Yahudi aktivistler İsrail Konsolosluğu'nu kırmızıya boyadı: İsrail'in ne olduğunu görün
Dünya

Yahudi aktivistler İsrail Konsolosluğu'nu kırmızıya boyadı: İsrail'in ne olduğunu görün

Yahudi savaş karşıtı aktivistler, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için, Toronto'daki İsrail Konsolosluğu'ndan kan akıyormuş gibi, merdivenleri kırmızıya boyadı. Aktivistler, "Buraya gelen herkes, İsrail'in ne olduğunu bilmeden buraya girmesin diye, ellerindeki kanı böyle sembolize ettik." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 19:34:00 -
Yahudi aktivistler İsrail Konsolosluğu'nu kırmızıya boyadı: İsrail'in ne olduğunu görün

Savaş karşıtı Yahudi aktivistler, terörist İsrail'in Kanada'nın Toronto kentindeki konsolosluğunun dışındaki merdivenleri, kırmızıya boyayarak işgalci İsrail'i protesto etti.

Independent Jewish Voices (IJV), World Beyond War ve diğer aktivist grupların üyeleri, Tel Aviv'in kadın, yaşlı, çocuk demeden 11 gün boyunca Filistinlileri katletmesini protesto etmek için, İsrail Konsolosluğu'nun önünde toplandı.

IJV'nin bir üyesi olan Rabbi David Mivasair burada yaptığı açıklamada, "İsrail'in ellerindeki kanı herkesin gördüğünden emin olmak için buradayız. Bu yüzden buradan da sızan kanı göstermek için, sembolik olarak merdivenleri kırmızıya boyadık." dedi.

Mivasir, kimsenin İsrail'in ne olduğunu görmeden bu ofislerine giremeyeceğini belirtti.

Kaynak: star.com.tr

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