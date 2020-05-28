  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yahşihan Belediyesi imar uygulamalarını duyurdu

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, hazırlanan imar uygulama dosyalarının bir ay süreyle yayınlanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:07:21 -
Yahşihan Belediyesi imar uygulamalarını duyurdu

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, hazırlanan imar uygulama dosyalarının bir ay süreyle yayınlanacağını açıkladı.


Yahşihan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Alaattin, Kadıoğlu, Yeşil vadi, Erenler, Yenişehir, Doğanlık, Bayraktepe, Emirler, Seyrantepe mahallelerinde 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle 412 adet İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından önce ki dönemlerde yapılmış imar uygulamaları için verilen dilekçeler incelenmiştir. Hatalar ve eksiklikler tespit edilip 150 ada 320 hektar alanda imar uygulaması yapılarak vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmiştir. Hazırlanan imar uygulaması dosyaları belediyemiz hoparlörlerinden, askı ilanlarından, web sitemiz ve belediye sosyal medya hesaplarımızdan 27.05.2020 tarihinden 1 ay süreyle yayınlanacaktır. Yahşihan Belediye tarihinde ilk defa vatandaşlarımız arsalarını, parsellerini Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne açık ve aleni bir şekilde paftası asılıp vatandaşlarımızın istediği zaman takiplerini yapabileceklerdir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı