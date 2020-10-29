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Aktüel "Yağmurun Çocukları" korosundan "Cumhuriyet Bayramı" için klip
Aktüel

"Yağmurun Çocukları" korosundan "Cumhuriyet Bayramı" için klip

Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi bünyesinde oluşturulan koro, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla "İşte Öyle Bir Şey" şarkısını Artvin'in tarihi ve doğal güzellikleri arasında seslendirerek klip hazırladı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:34:01 -
"Yağmurun Çocukları" korosundan "Cumhuriyet Bayramı" için klip

ARTVİN (AA) - Artvin Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla klip hazırladı.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde oluşturulan "Yağmurun Çocukları" adlı koro, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılında "İşte Öyle Bir Şey" şarkısını seslendirerek klip çekti.

Müzik öğretmenleri Ferhat Kırarslan ve Sercan Genç koordinatörlüğünde hazırlanan, çekimleri Arhavi, Hopa, Borçka ve Kemalpaşa ilçelerinin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan bölgelerinde çekilen klipte, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de görüntülerine yer verildi.

Merkezin müdürü Aslıhan Can, AA muhabirine, yaklaşık bir yıl önce kurulan koronun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel klip hazırladığını söyledi.

Pandemi sürecinde koronun topluma moral vermek ve farkındalık yaratmak adına birçok güzel eser ortaya koyduğunu belirten Can, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klipler çektik. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü münasebetiyle güzel bir eseri de bu önemli güne ithaf etmek istedik." dedi.

Can, klibi sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını, çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade ederek, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Proje koordinatörlerinden Sercan Genç ise koroda toplumun her kesiminden üye olduğunu kaydederek, Kovid-19 salgınında konserlerine ara verdiklerini ve özel günler için klip çekerek faaliyetlerini sürdürdüklerini aktardı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katkı için de klip çektiklerini anlatan Genç, yaptıkları çalışmaları sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını ve ülkenin dört bir yanından tebrik mesajları aldıklarını dile getirdi.


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