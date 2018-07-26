Yağmurlu havalar e-ticarete yaradı

Yağmurun satışlara etkisini inceleyen n11.com’da geçtiğimiz haftanın aynı dönemine göre yağmurluk ve dış giyim ürün satışlarında yüzde 63 artış gözlendi. Online alışveriş kullanıcıları masaüstü bilgisayar, konsol ve konsol oyunları, i-pad, tablet ve uydu alıcısı gibi ürünlere rağbet gösterdi. Geçtiğimiz haftanın aynı dönemine göre masaüstü bilgisayarlardaki satış adedi 1,5 kat arttı. Konsol oyunlarında yüzde 22, konsol aksesuarlarında yüzde 34 artış gözlendi. i-pad ve tablet ürünlerinde yüzde 19 artış gözlemlenirken, uydu alıcılarında yüzde 12 artış kaydedildi.