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Aktüel

Yağmurla birlikte peş peşe kazalar oldu, uzun araç kuyrukları oluştu

Bursa’nın İnegöl İlçesinde yağmurla birlikte bir çok maddi hasarlı ve yaralamalı kaza oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 19:07:38 -
Yağmurla birlikte peş peşe kazalar oldu, uzun araç kuyrukları oluştu

Bursa’nın İnegöl İlçesinde yağmurla birlikte bir çok maddi hasarlı ve yaralamalı kaza oldu.


Öğleden sonra başlayan sağanak yağmur sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmurla birlikte şehir merkezi başta olmak üzere çevre yollarında ve Mezitler bölgesinde maddi ve yaralamalı kazalar yaşandı. Bursa-Ankara yolu Avarlar kavşağı istikametinde bir tır kontrollü kaybedince karşıya geçti. Facianın eşiğinde dönülen kazada karşı istikametten herhangi bir aracın gelmemesi tek teselli olurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Ekiplerinin çalışması sonucu tır kısa sürede kurtarılarak yoluna devam etti. Bu kazanın ardından ikinci bir kaza da Özdilek köprüsünü geçtikten sonra meydana geldiAnkara istikametine giden bir tır sürücüsü de kontrolünü kaybedince yol kenarındaki yeşillik alana çıkarak ancak durabildi. Maddi hasarlı kazada tır çekici yardımıyla kurtarıldı. Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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