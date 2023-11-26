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Aktüel Yağmurdan ürünlerini korumaya çalışan esnaf öyle bir çözüm buldu ki!
Aktüel

Yağmurdan ürünlerini korumaya çalışan esnaf öyle bir çözüm buldu ki!

Yeniakit Publisher
2023-11-26 17:25:00 -
Yağmurdan ürünlerini korumaya çalışan esnaf öyle bir çözüm buldu ki!

Eskişehir’de etkisini devam ettiren etkili yağışlardan ürün ve malzemelerini korumak isteyen esnaf naylon ve branda ile çözüm aradılar.

Eskişehir’de etkisini devam ettiren etkili yağışlardan ürün ve malzemelerini korumak isteyen esnaf naylon ve branda ile çözüm aradılar.


Kentteki devam eden yağışlardan dolayı ürünleri ıslanan ve zarar gören Eskişehir esnafı, çareyi branda örtmekte buldu. Bazı lokanta sahiplerinin işletmelerindeki masalarının üzerine brandayla örtüp tentelerini açtı. Devam eden yağışlardan dolayı birçok işletme, dışarıda bulunan masalarını hizmete kapattı.

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