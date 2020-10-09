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Yerel Yağmurdan ıslanan yolda 100 metre kaydı! Feci kaza
Yerel

Yağmurdan ıslanan yolda 100 metre kaydı! Feci kaza

Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 100 metre kayan araç kaza yaptı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 08:55:00 -
Yağmurdan ıslanan yolda 100 metre kaydı! Feci kaza

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden İzmir istikametine doğru giden 16 AC 03 plakalı otomobil yağmurdan dolayı yolun kayganlaşması neticesinde İzmir yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda savruldu. Araç 100 metre kaydıktan sonra iş yeri güvenlik kulübesine çarparak durdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde bulunan sürücü Muhammet kendi imkânlarıyla çıkarken, 2 kadın Ezgi ve Gizem araç içinden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücüye ayakta tedavi ederken, yanında bulunan iki kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobilin kaldırılması için yardım istedi. Kazada, aracın kaldırılması ile yol tekrar normal trafik akışına döndüğü belirtildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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