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Aktüel

Yağmurdan dolayı yaylada mahsur kalan 6 kişiyi AFAD kurtardı

Niğde’de aşırı yağış nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 20:55:52 -
Yağmurdan dolayı yaylada mahsur kalan 6 kişiyi AFAD kurtardı

Niğde’de aşırı yağış nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.



Bor ilçesine bağlı Postallı köyünün Hacıboylu Yaylası’nda aşırı yağış sebebiyle 6 kişi yaylada mahsur kaldı. Yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipler 8x8 amfibik arazi aracı ile mahsur kalan 4 bayan, 1 bebek ve 1 erkek vatandaşa ulaşarak kurtardı.

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