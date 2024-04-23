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Yaşam Yağmurda ıslanan kuşa jandarma şefkati
Yaşam

Yağmurda ıslanan kuşa jandarma şefkati

Yeniakit Publisher
2024-04-23 13:43:00 -

Antalya'da yağmurda bitkin kuş, Jandarmanın şefkati sayesinde hayata tutundu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağmurdan etkilenen Kırlangıç, Jandarmanın şefkati sayesinde hayata tutundu.

Çeltikçi Mahallesinde devriye görevinden dönerken Salkımevler Mahallesi'nde trafik kazası ile karşılaşan ve kazazedelere yardım için duran Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekip sürpriz bir misafir ağırladı. Havanın fırtınalı olması ve sağanak yağış nedeniyle bitkin düşerek jandarma aracının üzerine düşen Kırlangıç, Uzman Jandarmanın şefkati sayesinde yeniden hayata döndü. Jandarmanın su ve yiyecek verdiği Kırlangıç, jandarma aracı içerisinde kendisine geldikten sonra uçarak uzaklaştı.

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