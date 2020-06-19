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Aktüel

Yağmurda en çok onlar eğlendi

Arnavutköyde etkili olan yağış sebebiyle bir çok yol ve arasokakta su birikintileri meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:18:26 -
Yağmurda en çok onlar eğlendi

Arnavutköyde etkili olan yağış sebebiyle bir çok yol ve arasokakta su birikintileri meydana geldi. Yağmuru fırsata çeviren çocuklar suyun aktığı yolda oyun oynadı.


Arnavutköy Boğazköy Mahallesi’nde yağışın etkisiyle birlikte sokaklarda su birikintileri oluşunca mahallede bulunan çocuklar oyun oynamaya başladı. Çocukların oyunu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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