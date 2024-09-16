Yağmur yağdı böyle oldu! Aracın taklalar attığı anlar kamerada

Bartın'da akşam saatlerinde başlayan yağışla kayganlaşan yollarda 2 ayrı kaza meydana geldi.

Bartın-Potbaşı yolunda seyir eden ve sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet yoldan çıkarak devrildi. Yolun kaygan olması nedeniyle meydana gelen kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gece meydana gelen kazada ise Amasra'dan Bartın şehir merkezine seyir eden 74 AAB 399 plakalı araç, Arıt yol ayrımındaki kavşağı alamadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüjdeki kaldırım taşına çarparak taklalar attı.

Elektrik direğini de altına alan araç ters dönerek durabildi. Feci kaza anı ise olay yerinin çevresindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaygan yol nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen her iki aracın sürücüsünün de alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan şehirde etkili olan yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, çok sayıda maddi hasarlı kazanın da meydana geldiği öğrenildi.