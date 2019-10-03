Yağmur uyarısı geldi! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak?
Eylül ayının son günleri ve ekimin ilk günleri adeta yazdan kalma günler yaşandı. Soğuk havalar gelmeden güneşin tadını çıkarmak isteyenler parklara, sahillere akın etti. Hafta sonu yaklaşırken herkesin aklında, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusu yankılanıyor. Peki, yarın İstanbul'da hava nasıl olacak?03 Ekim 2019 Perşembe 16:50
Eylül ayının son günleri ve ekimin ilk günleri adeta yazdan kalma günler yaşandı. Soğuk havalar gelmeden güneşin tadını çıkarmak isteyenler parklara, sahillere akın etti. Hafta sonu yaklaşırken herkesin aklında, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusu yankılanıyor. Peki, yarın İstanbul'da hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının, yarın gündüz saatlerinde Trakya'da, akşam saatlerinden sonra kıyı Ege'de başlayacak yağışlarla yerini hafta sonu serin ve yağışlı havaya bırakacağı öngörülüyor. Yarın Trakya, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, cumartesi günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağış uyarısı
Yağışların, Trakya ile kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin edilirken, pazar günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’de etkili olduktan sonra pazartesi günü yurdu terk etmesi ve aynı gün ülkenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.
Sıcaklık azalıyor!
Ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü batı bölgelerinde, pazar günü ise yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 8 Ekim Salı günü tüm yurtta tekrar artması bekleniyor.
İşte, hava tahmin raporu
İstanbul
20°C 21°C
Çok bulutlu
Ankara
13°C 28°C
Az bulutlu
İzmir
19°C 29°C
Sağanak yağış
Antalya
21°C 27°C
Parçalı bulutlu
Bolu
9°C 26°C
Parçalı bulutlu
Samsun
18°C 28°C
Az bulutlu
Trabzon
18°C 25°C
Parçalı bulutlu
Kars
4°C 22°C
Çok bulutlu
Diyarbakır
14°C 33°C
Güneşli
YORUM YAZ