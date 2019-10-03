Yağmur uyarısı geldi! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak?

Eylül ayının son günleri ve ekimin ilk günleri adeta yazdan kalma günler yaşandı. Soğuk havalar gelmeden güneşin tadını çıkarmak isteyenler parklara, sahillere akın etti. Hafta sonu yaklaşırken herkesin aklında, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusu yankılanıyor. Peki, yarın İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının, yarın gündüz saatlerinde Trakya'da, akşam saatlerinden sonra kıyı Ege'de başlayacak yağışlarla yerini hafta sonu serin ve yağışlı havaya bırakacağı öngörülüyor. Yarın Trakya, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, cumartesi günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağış uyarısı

Yağışların, Trakya ile kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin edilirken, pazar günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’de etkili olduktan sonra pazartesi günü yurdu terk etmesi ve aynı gün ülkenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Sıcaklık azalıyor!

Ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü batı bölgelerinde, pazar günü ise yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 8 Ekim Salı günü tüm yurtta tekrar artması bekleniyor.

İşte, hava tahmin raporu

İstanbul

20°C 21°C

Çok bulutlu

Ankara

13°C 28°C

Az bulutlu

İzmir

19°C 29°C

Sağanak yağış

Antalya

21°C 27°C

Parçalı bulutlu

Bolu

9°C 26°C

Parçalı bulutlu

Samsun

18°C 28°C

Az bulutlu

Trabzon

18°C 25°C

Parçalı bulutlu

Kars

4°C 22°C

Çok bulutlu

Diyarbakır

14°C 33°C

Güneşli