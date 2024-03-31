Yağmur sonrası kuzugöbeği bereketi
Manisa’da etkili olan yağışlarla birlikte kuzugöbeği mantarında bolluk yaşanmaya başladı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/yagmur-sonrasi-kuzugobegi-bereketi-80157
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Manisa’da etkili olan yağışlarla birlikte kuzugöbeği mantarında bolluk yaşanmaya başladı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/yagmur-sonrasi-kuzugobegi-bereketi-80157
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