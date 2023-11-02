Yağmur sonrası İstanbullu trafikte kaldı
İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi. D-100 karayolu Kartal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası’nda etkisini akşam saatlerinde göstermeye başladı.
Sağanak yağış ile birlikte D 100 karayolu Kartal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışın etkisiyle yoklarda su birikintileri meydana geldi.
Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken araçlar durma noktasına geldi. İBB verilerine göre ise trafik yüzde 90’a ulaştı.
Ekonomi
Ne olduğunu duyunca şaşkına döneceksiniz! İşte İstanbul’da en çok zamlanan ürün
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Cumhurbaşkanlığına, CHP genel başkanlığına kulis yapmaktan İstanbul’a kulak vermedi ve İSPARK iflas etti!