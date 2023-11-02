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Gündem Yağmur sonrası İstanbullu trafikte kaldı
Gündem

Yağmur sonrası İstanbullu trafikte kaldı

Yeniakit Publisher
2023-11-02 19:33:00 - 2023-11-02 19:34:12
Yağmur sonrası İstanbullu trafikte kaldı

İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi. D-100 karayolu Kartal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası’nda etkisini akşam saatlerinde göstermeye başladı.

Sağanak yağış ile birlikte D 100 karayolu Kartal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışın etkisiyle yoklarda su birikintileri meydana geldi.

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken araçlar durma noktasına geldi. İBB verilerine göre ise trafik yüzde 90’a ulaştı.

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