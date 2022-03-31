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Gündem Yağmur Sarnıç teslim oldu! Cezaevine gönderildi
Gündem

Yağmur Sarnıç teslim oldu! Cezaevine gönderildi

Eski eşi futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tuttuğu iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Yağmur Sarnıç, teslim oldu. Sarnıç, işlemlerden sonra 3 günlük zorlama hapsini yatmak için Bakırköy Kadın Cezaevi'ne götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 10:38:00 -
Yağmur Sarnıç teslim oldu! Cezaevine gönderildi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yanı sıra eski eşi Emre Aşık ile yaşadığı sorunlarla sıkça adından söz ettiren Yağmur Sarnıç'ın 2 aydır her yerde arandığı ileri sürüldü. Hakkında kesinleşmiş ve ertelenmiş hapis cezaları bulunan Sarnıç'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, bir süre önce çevirmeye yakalanan ve jandarmaya diren Sarnıç, hakaret edince 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sarnıç, bu cezayı alınca hakkında ertelenen diğer cezalar da yeniden gündeme geldi. Pek çok cezası bulunan isim uzun süredir aranıyordu.

Cezaevine gönderildi

Sarnıç'ın pazartesi günü Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Salı akşamına kadar işlemleri tamamlanan Sarnıç, yakalama kararları olan dosyaları için ifade verdi. Yağmur Sarnıç, işlemlerin tamamlanmasının ardından 3 günlük zorlama hapis cezasını yatmak için Bakırköy Kadın Cezaevi'ne götürüldü.

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