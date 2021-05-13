Yağmur Sarnıç korkusu! 'Can güvenliğim yok'

Gençlere rol model olarak dayatılan magazin yüzlerinin rezaletleri bitmek bilmiyor. Modacı Süleyman Tezcan, Yağmur Sarnıç'ın illegal işlerin içerisinde olduğunu fark ettiği için kendisini öldürme planı yaptığını belirterek, "Beni zehirlemeye çalıştı. Can güvenliğim yok" dedi.

'Suç örgütüyle harekte ediyor beni zehirlemeye çalıştı'

Stilist ve moda tasarımcısı Süleyman Tezcan, Yağmur Sarnıç'ın kendisini öldürtmek istediğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Tezcan, dilekçesinde şunları anlattı: Yağmur Sarnıç ile 2019'da düzenlemiş olduğum bir defile vasıtasıyla tanıştım. Koleksiyonumu tanıtan mankenlerden olmak için araya hatırı sayılır dostlar koydu. Ben de ihtiyacı olduğunu düşünerek kendisine defilemde yer verdim. Boşanma aşamasına geldiğinde de ona maddi, manevi destek oldum. Beni Emre Aşık aleyhine yalan tanıklık yapmam için zorladı.