  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Zlatan'sız Milan gol oldu yağdı
İngiltere ve Filistin arasında temas
İsrail'in işgal ettiği Lid kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Abbas resti çekti: Kudüs kırmızı çizgidir
Medya Yağmur Sarnıç korkusu! 'Can güvenliğim yok'
Medya

Yağmur Sarnıç korkusu! 'Can güvenliğim yok'

Kokuşmuş mahallenin skandalları bitmiyor. Futbolcu eski eşi Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç'ın Modacı Süleyman Tezcan'ı suç örgütleriyle hareket ederek zehirlemeye çalıştığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 00:18:00 - 2021-05-13 00:23:10
Yağmur Sarnıç korkusu! 'Can güvenliğim yok'

Gençlere rol model olarak dayatılan magazin yüzlerinin rezaletleri bitmek bilmiyor. Modacı Süleyman Tezcan, Yağmur Sarnıç'ın illegal işlerin içerisinde olduğunu fark ettiği için kendisini öldürme planı yaptığını belirterek, "Beni zehirlemeye çalıştı. Can güvenliğim yok" dedi.

'Suç örgütüyle harekte ediyor beni zehirlemeye çalıştı'

Stilist ve moda tasarımcısı Süleyman Tezcan, Yağmur Sarnıç'ın kendisini öldürtmek istediğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Tezcan, dilekçesinde şunları anlattı: Yağmur Sarnıç ile 2019'da düzenlemiş olduğum bir defile vasıtasıyla tanıştım. Koleksiyonumu tanıtan mankenlerden olmak için araya hatırı sayılır dostlar koydu. Ben de ihtiyacı olduğunu düşünerek kendisine defilemde yer verdim. Boşanma aşamasına geldiğinde de ona maddi, manevi destek oldum. Beni Emre Aşık aleyhine yalan tanıklık yapmam için zorladı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çocuklar Duymasın oyuncusundan kötü haber
Medya

Çocuklar Duymasın oyuncusundan kötü haber

Çocuklar Duymasın oyuncularından Süleyman Yağcı, kalp hastalığından kaynaklı olarak ameliyata alındı.
İsrail çocukları öldürüyor! Ölü sayısı 56'ya yükseldi
Dünya

İsrail çocukları öldürüyor! Ölü sayısı 56'ya yükseldi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 56 Filistinli hayatını kaybederken..
Türkiye'de görüldü! Dünyanın en zehirlisi
Yerel

Türkiye'de görüldü! Dünyanın en zehirlisi

Dünyanın en zehirli yılanları olarak bilinen engerek yılanları Şanlıurfa'da görüldü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay