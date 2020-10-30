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Yerel Yağmur... Fırtına... Hortum...! Şehirleri su bastı
Yerel

Yağmur... Fırtına... Hortum...! Şehirleri su bastı

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de etkili olan yağışlar nedeniyle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yollar, alt geçitler, evleri ve işyerlerini su bastı, dereler taştı, Tekirdağ ve Antalya’da hortumlar oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:26:00 -
Yağmur... Fırtına... Hortum...! Şehirleri su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz için yaptığı sağanak yağış, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve hortum riskinin ardından dün İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı alt geçitler ile iş yerlerini su bastı. Sağanak sebebiyle hem sürücüler hem yayalar zor anlar yaşadı. Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Fatih olmak üzere birçok ilçede alt geçitler ile yollar sularla doldu, Büyükçekmece’de iş yerlerini su bastı.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, trafik aksadı. Şarköy ilçesinde denizde meydana gelen kısa süreli hortum sonrası başlayan sağanakta bazı evleri evleri su bastı, Küllük Deresi taştı. Evine su giren vatandaşlar yağmurla gelen çamuru temizlemeye çalıştı.

Okul ve evler sularla doldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde de denizde hortum oluştu. İlçenin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu ile görüntülendi. Muğla’nın Fethiye ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafik aksadı. Bazı okul ve evlerin bahçeleri suyla doldu. İlçeye 12 saatte metrekareye 55 kilogram yağış düştü.

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