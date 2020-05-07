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Aktüel

Yağmur damlaları ilginç görüntüler oluşturdu

Kütahya’da şiddetli yağış gün boyu etkisini sürdürürken, ağaç ve çiçekler üzerine düşen yağmur damlaları ilginç görüntüler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:07:34 -
Yağmur damlaları ilginç görüntüler oluşturdu

Kütahya’da şiddetli yağış gün boyu etkisini sürdürürken, ağaç ve çiçekler üzerine düşen yağmur damlaları ilginç görüntüler oluşturdu.


Son dönemde bilhassa dağ ve kayak turizmi alanında hızlı bir çıkış yapan, özellikle ilkbahar ve kış mevsimlerinde dört mevsimi birden yaşayan Kütahya, insanlara güzellikler sunuyor.


Yağmur sonrası Kumarı Mahallesi’ne gidenler zirveye çıktığında ilginç bir görüntü ile karşılaşıyor.


Ağaç ve çiçekler üzerindeki yağmur damlaları, gün boyu doyumsuz seyre sahne oldu.


İşte, İhlas Haber Ajansı Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe’nin objektifine yansıyan o kareler. (EFE-)

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