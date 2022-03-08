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Ekonomi Yağlı tohumlu bitki üretimi yapana hibe desteği
Ekonomi

Yağlı tohumlu bitki üretimi yapana hibe desteği

Atıl durumda olan, boş bırakılan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara hibe desteği verilecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 02:45:00 -
Yağlı tohumlu bitki üretimi yapana hibe desteği

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle fiyatı artmış olan ve arz sorunu yaşayan tarımsal ürünlerde önemli bir karar alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği

Cumhurbaşkanı kararıyla boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilecek.

2022 yılı için uygulanacak hibe programı kapsamında, proje toplam bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanacak.

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