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Yağlı egzamaya dikkat!

Yağlı egzama nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

05 Ağustos 2018 Pazar 17:31
Yağlı egzamaya dikkat!

Yağlı egzama ''Seboreik Egzama'' olarak adlandırılmaktadır. Aşırı yağlanma ve yağ bezi sayısının fazla olduğu bölgelerde iltihaplanma sonucuna seboreik egzama oluşmaktadır. Yağlı egzamanın oluştuğu bölgeler genellikle kırmızı, pullu ve yağlı bir görünüm içeren deri hastalığıdır. Kaşıntılı bir deri hastalığıdır. Seboreli egzama, tüylü ve kıvrımlı bölgelerde oluşmaktadır. Seboreik egzama, oldukça yaygın bir deri hastalığıdır. Bu deri hastalığı 3 yaş grubu çocuklarda sıklıkla görülmektedir. Özellikle bebeklerde ''konak'' adı verilen şekilde görülmektedir.

Yetişkinlerde ise sıkça görülen bir deri hastalığıdır. Bu hastalık her yaş grubunda tedaviye yanıt vermektedir fakat tekrar oluşumu görülmektedir. Yani tedavi sonrasında nüksetme ihtimali vardır. Genellikle cilt yapısı yağlı olan kişilerde görülmektedir fakat cilt yapısı yağlı olmayan, farklı cilt yapılarına sahip olan kişilerde de görülebilir. Bu hastalık özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde görülmektedir.

BELİRTİLERİ

Kepeklenme

Saçlı deride kırmızılık

Aşırı yağlanma

Kaşıntı

Islaklık hissi

Küçük su toplamaları

Kabarcıklar ve ciltte düzensizlik

Deri iltihabı

Pullanma

Kabuklanma

YAĞLI EGZAMA HANGİ BÖLGELERDE GÖRÜLÜR?

Yağlı egzama genellikle tüylü ve kıvrımlı bölgelerde görülmektedir.

Saç derisi

Kaşlar

Koltuk altı

Göğüs arası

Kasık

Ense

Alın

Kulak girintileri

Burun kenarları

Göbek deliği

Göz kapakları

NEDENLERİ

Yağlı egzama her hasta da net bir sebeple oluşmamaktadır. Seboreik egzamanın oluşum sebebi bilinmemektedir fakat genetik ve çevresel faktörlerden oluştuğu belirtilmektedir. Genellikle aşırı stres ve zayıf bağışıklık sistemi sebebiyle oluştuğu düşünülmektedir.

YAĞLI EGZAMA TEDAVİSİ

Seboreik egzama, bazı durumlarda kendi kendine iyileşen bir hastalıktır. Düzenli tedavi ile kontrol altına almak mümkündür. Seboreik egzamayı oluşturan ve arttıran durumlar belirlenmelidir. Genellikle aşırı stres ve sinir merkezine bağlı gelişen bir hastalıktır. Aynı zaman bağışıklık sistemi zayıflığından da oluşmaktadır. Bunedenle hastanın yaşam tarzı ve kalitesi önem taşımaktadır. Hayatında stres oluşturacak nedenleri engellemesi gerekir. Bağışık sisteminin güçlenmesini sağlaması gerekir.

Seboreik egzama, tedavisi mümkündür fakat belli aralıklarla ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı tedaviye düzenli olarak devam edilmelidir. Seboreik tedavisinde cildiye ve dermatoloji bölümünden uzman doktorlara görünmeniz gerekmektedir. Uzman doktorun belirlediği şekilde tedavi başlanmalı ve devam etmelidir. Yağlı egzama tedavisinde ilaç, krem ve şampuanlar kullanılmaktadır.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 17:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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