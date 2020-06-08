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Aktüel

Yağışlı havada yaşanan kaza kameraya yansıdı

Malatya’da geçtiğimiz günlerde yağışlı havada hızla kavşağa giren bir aracın fren yapınca kayarak diğer araçlara çarpma anı şehir polis kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:55:34 -
Yağışlı havada yaşanan kaza kameraya yansıdı

Malatya’da geçtiğimiz günlerde yağışlı havada hızla kavşağa giren bir aracın fren yapınca kayarak diğer araçlara çarpma anı şehir polis kamerasına yansıdı.


Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ‘Kurallara uyulsaydı bu kazalar olmazdı’ yorumuyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Malatya’da Altın Kayısı Bulvarı’nda geçtiğimiz günlerde yaşanan bir kaza da yer aldı. Yağmurlu havada kavşağa hızla gelen bir cipin bir anda kayarak yolda döndüğü ve trafik ışıklarında bekleyen başka bir araca çarptığı anlar şehir polis kamerasına yansıdı. Kimsenin yaralanmadığı trafik kazasında, sürücülerin kurallara uymamasının neden olabileceği sonuçlar gözler önüne serilmiş oldu.

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