Yağışlara dayanamayan 2 ağaç yan yattı
Aydın’ın Efeler ilçesinde etkili olan yağışların ardından 2 çam ağacı yan yatarken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ağaçlar devrilmeden budandı.
Olay, Zafer Mahallesi Surdibi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre son günlerde etkili olan yağışların ardından toprağın yumuşaması sonucu 2 çam ağacı yan yattı. Yıkılma riski olan ağaçları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı bölgede park halinde bulunan araçları bulundukları yerden kaldırdı. Bölgeye gönderilen Efeler Belediyesi ekipleri ise yan yatan ağaçları budayarak muhtemel bir tehlikenin önüne geçti. Budama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.