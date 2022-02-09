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Yaşam Yağışlar etkili oldu! İstanbul barajlarından sevindiren haber
Yaşam

Yağışlar etkili oldu! İstanbul barajlarından sevindiren haber

İstanbul'da kar yağışı sonrasında da etkili olan sağanak yağışla birlikte barajlardaki doluluk oranı arttı. Dün yüzde 68.21 olan barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 76.84 olarak ölçüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 10:02:00 -
Yağışlar etkili oldu! İstanbul barajlarından sevindiren haber

İstanbul'da barajlarda doluluk oranı bir günlük yağışla rekor seviyede arttı.

İstanbul'da dün barajların doluluk oranı yüzde 68.21 olarak ölçülmüştü. Kente dün gün boyu yağmur yağdı. Kuvvetli yağışın etkisiyle bu sabah ise doluluk yüzde 76.84 ölçüldü. Geçen yıl Şubat ayında doluluk oranı yüzde 56'lar seviyesindeydi.


Son 14 gün sürece bakıldığında ise barajlar kar yağışı ve yağmurun etkisiyle yüzde 22 doldu. 27 Ocak'ta doluluk oranı yüzde 54.64'dü.

Barajlardaki son durum

ALİBEYKÖY %66.17

BÜYÜKÇEKMECE %71.43

DARLIK %74.32

ELMALI %100

ISTRANCALAR %100

KAZANDERE %87.49

ÖMERLİ %94.37

PAPUÇDERE %85.88

SAZLIDERE %44.95

TERKOS %71.03

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