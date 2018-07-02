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Yağışlar ayçiçeği üreticisini sevindirdi

Türkiye'deki ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden olan Tekirdağ'a bu yıl düşen yağış, ayçiçeği üreticisini sevindirdi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:59
Yağışlar ayçiçeği üreticisini sevindirdi

Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yağışların bazı bölgelerde üzüm, zeytin ve buğdaya zarar verdiğini ancak yeni açmaya başlayan ayçiçeği için yağışların faydalı olduğunu söyledi.

'YAĞIŞLA BİRLİKTE REKOLTE VE KALİTE DE ARTIŞ OLACAK'

Sarıkoca, çiftçilerin yıl boyunca gerekli çalışmaları yaptığını ve gündöndülerin tam çiçek açmaya başladığı zaman yağmurun yağmasının üreticilerin yüzünün güldürdüğünü ifade ederek, "Yağışla birlikte ayçiçeğinin rekolte ve kalitesinde artış olacaktır. Ayçiçeği için zamanında bir yağış oldu. Yağıştan sonra ayçiçeğinin dönümünde normal verimden 50-100 kilogram daha fazla bir artış olacaktır. Daha kaliteli ve daha verimli ayçiçeği olacaktır. Görüştüğümüz çiftçiler yağıştan memnun." dedi.

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da beklenen yağışın düşmesi ile özellikle ayçiçeği üreticisinin sevindiğini aktardı.

Saygı, yağmurun ayçiçeğinin açmaya başladığı zamanda yağmasının ürünler için oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Ayçiçeğinde durum çok güzel, yağışlardan dolayı herhangi bir sıkıntı olmadı. Buğdaydan yaşanan olumsuzluğu çiftçimiz ayçiçeğinden telafi edecek inşallah. Süleymanpaşa genelinde 210 bin dekar alanda ekim yapıldı. Ayçiçeği yağış isteyen bir bitki olduğu için şimdi görünüm çok güzel." ifadelerini kullandı.

'ÇİFTÇİLERİMİZ İSTEDİĞİNİ ALACAK'

Yağışlarla birlikte ayçiçeğinin rekolte ve kalitesinde artış olacağını ifade eden Saygı, "Bazı çiftçilerimiz yağışlar nedeniyle buğdayda sıkıntı yaşasa da ayçiçeği ile üreticilerimizin yüzünün güleceğini düşünüyoruz. İnşallah 15 gün sonra tekrar bir yağış olursa ayçiçeği için daha da iyi olacak. Bölgemiz ayçiçeği üretiminde önemli bir yere sahip. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ayçiçeğinde verimli bir yıl bekliyoruz. Yağmurla birlikte üreticinin beklentisi arttı. Çiftçilerimiz ayçiçeği hasadı ile istediğini alacak." diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:59
  1. Tekirdağ
  2. Ayçiçeği
  3. yağış

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