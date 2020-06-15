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Aktüel

Yağan dolu Esence Dağının zirvesini beyaza bürüdü

Erzincan’da dün sağanakla birlikte yağan dolu, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı’nın zirvesini beyaza bürüdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:26:05 -
Yağan dolu Esence Dağının zirvesini beyaza bürüdü

Erzincan’da dün sağanakla birlikte yağan dolu, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı’nın zirvesini beyaza bürüdü.


Erzincan’ın Tercan, Üzümlü ilçeleri ile Kargın Beldesinde dün etkili olan sağanak yağış, Esence Dağında doluya dönüştü. Dolu yağışıyla birlikte 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı’nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı. Havanın açmasıyla dolu taneleri tekrardan eridi.

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